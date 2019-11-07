انطلقت فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" للحد من انتشار العدوى، بمحافظة الشرقية، بتوجيهات وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتشمل المبادرة الرئاسية التوعية التثقيفية والصحية للمواطنين داخل صالونات التجميل ونوادي الصحة ووضع ملصقات التوعوية بها، تحت شعار "إحمي نفسك واحمي أسرتك"، من أجل حماية صحة مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة معا، من خلال تدريب العاملين على إجراءات الحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية وحماية المواطنين.

وبدأت حملات التوعية، اليوم، من خلال إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة عزة رشاد، مديرة الإدارة، وذلك في صالونات الحلاقة والكوافيرات بجميع أنحاء مدن وقرى المحافظة، وعقد ورش عمل تدريبية للعاملين، من أجل القضاء تمام على الفيروسات الكبدية ومنع انتشارها، وإعلان مصر خالية من الفيروسات الكبدية.