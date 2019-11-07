أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أنه تم صرف حافز المولد النبوى الشريف بواقع 110 جنيهات للحرفيين والسائقين وعمال الخدمات المعاونة بقطاع الكهرباء.

وشدد مجلس إدارة النقابة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة، اليوم الخميس، على أهمية التواصل والتنسيق مع المسئولين بوزارة الكهرباء من أجل النهوض بالعملية الإنتاجية وتحسين آداء وأحوال العاملين.

ووجه رئيس النقابة العامة الشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة، والمحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب، على رعايتهم لجميع العاملين في القطاع والموافقة على صرف حافز المولد النبوي الشريف بواقع 110 جنيها للحرفيين والسائقين وعمال الخدمات المعاونة بقطاع الكهرباء.

كما بعث مجلس إدارة النقابة العامة برسالة شكر وتقدير لوزير الإسكان والمرافق، والدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على رعايتهما المتواصلة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.