بدء الفرز في انتخابات الاتحادات الطلابية بـ 10 كليات بجامعة مطروح

بدأت، منذ قليل، عمليات الفرز في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح، التي انطلقت، اليوم الخميس، بجميع لجان كليات الجامعة العشر، تمهيدًا لإعلان النتائج، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت في الجولة الأولى.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن عملية التصويت بدأت الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت حتى الخامسة مساء، وأغلقت أبواب الاقتراع.

وأضاف أن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بدأت في فرز الأصوات، وتوجد متابعة للانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وأشار إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، خلال الجولة الحالية، ستجرى جولة الإعادة الاثنين 11 نوفمبر.

جدير بالذكر أن الانتخابات في جامعة مطروح يتنافس فيها 366 طالبا وطالبة في 10 كليات على مستوى الجامعة لانتخاب الاتحادات الطلابية.