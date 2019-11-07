قبل تجميد "بابا العرب".. أعمال فنية للكنيسة عن البابا شنودة

فوجئ الوسط القبطي، ببيان صادر مساء اليوم عن دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يعلن فيه تجميد العمل الخاص بمسلسل بابا العرب الذي يتناول قصة حياة البابا الراحل شنودة الثالث.

وقال الدير في بيان له، حمل توقيع الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير، إن ذلك يأتي نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب لإنتاج العمل، فضلا عن أسباب خاصة بالدير، رأى معها تجميد العمل إلى أن يشاء الله.

وكانت الكنيسة أنتجت من قبل، فيلما تسجيليا عن البابا الراحل بعنوان "المزار" من إخراج ألبير مكرم، وإعداد الراهب بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا الراحل شنودة الثالث، وكذلك فيلم "الراعي" المأخوذ عن كتاب "مصباح الرهبنة المنير" للكاتب نشأت زقلمة، سيناريو وحوار ماهر زكي، إخراج ماجد توفيق، ومراجعة القمص بموا الأنبا بيشوي، وحضر عرضه البابا تواضروس في 2013.

وحذرت الكنيسة، من قيام أي جهة بإنتاج عمل درامي أو تلفزيوني عن حياة البابا الراحل دون الحصول على إذن كتابي منها، مع التهديد بمقاضاة الجهة المنتجة، حينما ترددت أنباء عن قيام شركة العدل جروب بإعداد عمل فني عن البابا الراحل، قبل أن يعلن دير الأنبا بيشوي في 2016 عن الموافقة على إنتاج فيلم "بابا العرب" للمخرج ألبير مكرم، ومراجعة تاريخية للنص للقمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا شنودة، وتحت إشرافه، وذلك بعد تقدم شركة الريماس للإنتاج الفني لصاحبا المهندس إسحق إبراهيم بطلب في خطاب رسمي للدير للقيام بإنتاج هذا العمل على أن يكون عملاً سنيمائياً ضخماً يليق بشخص البابا ويعرض لكافة أبناء مصر، على أن يقوم بشخصية البابا شنودة فنان قبطي مع الالتزام الكامل بتوجيهات الدير وملاحظاته.

والبابا شنودة مواليد 1923 وتوفي عام 2012 عن عمر يناهز 89 عاماً، وتم تجليسه واختياره بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 1971 ليصبح البابا رقم 117 في تاريخ بابوات الكنيسة.