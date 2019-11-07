قال الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الرسول عليه السلام نهى عن سب إبليس، حيث إن سب إبليس يجعله ينتفخ ويتعاظم، وذلك خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الشيخ خالد الجندي.

واستشهد العزازي، بحديث أبي المليح عن أبيه الذي قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيري، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي صرعته ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذبابة".

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الرسول عليه السلام أمرنا بألا يغيب الله سبحانه وتعالى عن عقلنا في أي موقف أو في أي لحظة.