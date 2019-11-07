رئيس البرلمان اللبناني يعلن تأييده تولي الحريري الحكومة الجديدة

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأييده المطلق تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة الجديدة للبلاد، مؤكدا أن هذا الأمر الذي يصل إلى حد الإصرار يأتي انطلاقا من حرصه على مصلحة لبنان.

وقال في تصريح مقتضب نقلته قناة "إن بي إن" المتحدثة باسم حركة (أمل) التي يرأسها بري: "أنا مُصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وإصراري على تسميته لأنه يحقق مصلحة لبنان، وأنا مع مصلحة لبنان".

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ"الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

ويعد الحريري هو الأرجح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، في ضوء ما يتمتع به من أرجحية على المستوى السياسي الداخلي وكذلك داخل الطائفة السُنّية في لبنان والتي يؤول إليها موقع رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب علاقاته الدولية الوطيدة والتي عمل على استخدامها مرارا في جلب مساعدات إلى لبنان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان آلاف الطلاب اللبنانيين تظاهروا اليوم، في مختلف المناطق مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق أسبوعه الرابع، في وقت أزال محتجّون صور زعماء بينهم الحريري من مدينة طرابلس في شمال لبنان.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تحركاً شعبياً عابراً للطوائف تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

واحتشد مئات الطلاب، أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل أفضل، ورُفعت لافتات كُتب على إحداها "لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".