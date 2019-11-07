افتتح الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل وزارة الصحة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، 3 وحدات بيطرية جرى توفير مقراتها من المجتمع المدني، وهي وحدة كفر الأمير بن سلام، التابعة لإدارة تمى الأمديد البيطرية، ووحدة أبو داوود التابعة لإدارة تمى الأمديد البيطرية، ووحدة بشمس التابعة لإدارة المقاطعة البيطرية مركز السنبلاوين.

وقال الدكتور عبدالمنعم المنجي، في تصريح صحفي، إننا نعمل على إعداد خريطة للوحدات البيطرية بالمحافظة، وتحديد موقع كل منها للوقوف على المناطق التي تحتاج للخدمة البيطرية وافتتاح وحدات بيطرية بها تواكبا مع مجريات العصر بصعوبة تنقل المربين بحيواناتهم، واتساقا مع ضرورة الحفاظ على حقوق المربين وتلبية للواجب الوطنى نحو علاج الثروة الحيوانية والداجنة للنهوض باقتصاد المحافظة.

وأضاف المجني، أن الوحدات تقدم الخدمات البيطرية بأجر رمزي من علاج وتشخيص الحالات المترددة إضافة إلى الخدمات السيادية التي تقدم مثل العلاج الجماعي ولجان الرش للقضاء على الأمراض الطفيلية ولجان المسح التناسلي ولجان المسح الشامل الدرن والبروسيلا

وأشار إلى أنه سيستمر في فتح الوحدات البيطرية في أكثر المناطق احتياجا للخدمة، حيث بلغ إجمالي الوحدات 159وحدة بيطرية في نطاق المحافظة.