شهد الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، احتفالية مديرية الأوقاف بالقليوبية بالمولد النبوي الشريف، بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور كل من فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، واللواء علاء عزمي، نائب مدير أمن القليوبية، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ الأوقاف.

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ صبحي الزغبي من مشايخ مديرية الأوقاف، ثم كلمة للشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، واختتم الحفل بالتواشيح والمدائح النبوية ألقاها الشيخ محمد فؤاد من إدارة أوقاف العبور.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود أن احتفالنا بالمولد النبوي من الشرع حيث قال الله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون)، مشيرا إلى أنه لولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اهتدينا إلى الصراط المستقيم، موضحاا في كلمته التي ألقاها أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنسانية أرسله ربه رحمة للعالمين وأن رسالته رسالة عالمية لكل البشرية.

كما قدم محافظ القليوبية التهنئة لأهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة المولد النبوي الشريف داعياً المولى العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة، ومصر الغالية علينا جميعا.

وعقب انتهاء الاحتفالية تفقد محافظ القليوبية دار المناسبات الملحقة بمسجد ناصر بعد تطويرها بالمشاركة المجتمعية ورافق المحافظ المستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة النقض سابقا والمشرف على أعمال التطوير لدار المناسبات.