افتتاح صالة ألعاب ونصب تذكاري بمركز شباب "ميت السباع" بالقليوبية

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، صالة ألعاب مركز شباب "منية السباع" بمركز بنها بعد تطويرها وإنشاء نصب تذكاري ضم شهداء القرية في الحروب التي خاضتها مصر على مر التاريخ، عرفانا لما بذلوه وما قدموه من تضحيات لإعلاء راية الوطن وتحرير أراضي مصر واسترداد كل شبر من تراب الوطن الغالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء مجدي سيف، و جمال كوش، أعضاء مجلس النواب، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف .

واشتملت أعمال تطوير المركز على إنشاء نصب تذكاري للشهداء، وتطوير صالة ألعاب الجيم، وتزويدها بعدد من الأجهزة الرياضية، كما تم إنشاء حديقة للطفل وكافيه وصالة الأنشطة، فضلا عن رفع كفاءة الملعب ومراجعة أعمال الإنارة وتركيب كشافات الليد.

وأكد محافظ القليوبية على إهتمامه الشديد بدعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة وسعيه لتطوير مراكز الشباب، وتزويدها بما تلزمه ليقوم مركز الشباب بمهامه، والتي من أهمها جذب الشباب إليه، لتصبح مراكز إشعاع رياضي وثقافي واجتماعي لتفريخ المتميزين والموهوبين في كل الألعاب الرياضية.