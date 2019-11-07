رحلة صداقة دامت 36 عاما بين الفنان الراحل أحمد زكي والكاتب الصحفي محمود معروف، حيث كانت البداية خلال استعراض القاهرة في ألف عام، حيث كان أحمد زكي في السنة الرابعة من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان "كومبارس" مع جيله محي الدين إسماعيل ومحمد صبحي وصفاء أبو السعود وأنور محمد ويونس شلبي وصبري عبدالمنعم وسامي فهمي وأحمد ماهر.

ويقول معروف لـ"الوطن": "كنت أدرس صحافة في ألمانيا، وتدربت على الخدع المسرحية ومخرج العرض الألماني يعرفني جيدا، فقمت بالمساعدة في الخدع المسرحية والحركة، وأعجب جدا بأحمد زكي".

ويتابع معروف: "توطدت العلاقة بيني وبين أحمد زكي الذي كان يستأجر حجرة أعلى أسطح عمارة سكنية أمام مسجد الشاذلية، وكنت أسهر معه يوميا أنا ويونس شلبي، حتى أتيحت له الفرصة للتمثيل وبدأت العروض تزداد، إلى أن التقى بزوجته هالة فؤاد حين كان يقوم بتصوير فيلم ورآها وهي تزور والدها ليعجب بها، وبعد الزواج أنعم عليه الله بهيثم، حيث إنه لم يكن أن هناك فارق أن يكون المولود ذكر أو أنثى وكان سعيدا جدا عند ولادته مثل الأطفال".

وأوضح أن علاقة أحمد زكي كانت قوية بعماد الدين أديب الذي كان يناديه هيثم "بابا عماد" نظرا لقرب الأول بوالده، الذي كان يهتم به بعد وفاة والده وكان دائم النصح له ويكمل على نصائح أحمد زكي لهيثم.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.