تامر مرسي يتعاقد مع أحمد السقا على بطولة عمل فني جديد

أعلن المنتج تامر مرسي تعاقده مع النجم أحمد السقا على بطولة عمل فني جديد، لم يحدد ماهيته، بحسب ما أعلن الأول عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

واكتفي مرسي بالتنويه على الصورة قائلا: "قريبا بإذن الله".