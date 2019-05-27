أعلن الفنان محمد رمضان، توقيعه مع المنتج تامر مرسي، لمسلسله المقبل في الموسم الرمضاني 2020.

ونشر رمضان، صورًا له مع مرسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "الله ولي التوفيق.. اليوم تعاقدت على مسلسلي القادم رمضان 2020 مع المنتج تامر مرسي منتج مسلسل زلزال".

وتابع رمضان: "ثقة في الله نجاح متصاعد مستمر".

يٌذكر أن محمد رمضان، يشارك في الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل "زلزال"، وتدور أحداثه في فترة التسعينات، حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل، ويقع "زلزال 1992"، حيث يلقى فيه الشاري حتفه، وينهار المنزل، وبعدها يرفض البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وابن المتوفي "محمد رمضان"، ورغم ذلك تقع قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، ووالد الفتاة يقف عائقا بينهما.

ويشارك في بطولة المسلسل مع محمد رمضان "ماجد المصري، ونسرين أمين، ومنى عبدالغني"، والمسلسل تأليف عبدالرحمن كمال، وإخراج إبراهيم فخر.