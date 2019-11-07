قال خالد بكري، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر التابعة لصندوق تحيا مصر، إن مشروع شارع 306 يتواجد في مناطق شيراتون والدقي ومحافظتي دمياط والغربية من أجل القضاء على البطالة بتلك المشروعات، ونخطط للانتشار في كل المحافظات.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" لبرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الفكرة بدأت بسعي الشباب بأنفسهم لإيجاد فرص عمل جديدة كبديل للتوظيف؛ وهو ما عملت عليه القيادة السياسية لتوفير أماكن لعمل لهؤلاء، موضحا أنه وبعد سعي عددا من الشباب بإنشاء مشروعات بشكل غير مقنن؛ لجأت الدولة لتوفير أماكن مخصصة لهم مدعمة بالكهرباء ونظافة الطرق مع ضمان عدم تعطل حركة المرور.

وأكد أن إجراءات الانضمام لدى مشروع 306 يجرى بملئ استمارة للبيانات عبر موقعهم الرسمي؛ ويعقبها نظام تقييم تابع للصندوق لتوفير أقرب مكان عمل للشاب مع إجراء دراسة لحالة المتقدمين، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الشباب يهتمون بعربات الطعام، ولكن يسعى الصندوق لافتتاح مشروعات أخرى بخلاف مشروعات الطعام بشكل منظم ومقنن.