شارع 306 يصل إلى الدقي..ومسؤول بالمشروع لـ"الوطن":مصمم بمعايير أوروبية

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، مشروع شارع 306 للشباب بالدقي كأول مشروع لتشغيل الشباب بالمحافظة، بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة، بحضور وزيري التنمية المحلية والإنتاج الحربي.

وقال مصطفى الجمل، المستشار الإعلامي لشركة أسواق مصر اكسبريس المسؤولة عن تنفيذ المشروعات في "شارع 306"، إن فكرة المشروع جاءت من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اقترح تشجيع مشروعات عربات الطعام والأغذية للشباب، ووصل عدد المشروعات 5 حتى الآن في ألماظة ومساكن شيراتون طنطا ودمياط وأخيرا الدقي".

ويضم الموقع الجديد لشارع 306 بالدقي، 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار، التي تتوسط المشروع.

وأضاف الجمل لـ"الوطن": "الشارع مصمم طبقا لمعايير أوروبية، وخطة الشركة المستقبلية والتى ستصل 150 شارعا وعندها سيتم دخل حوالي 4 مليارات جنيه للدولة سنويا وهذا يحول ميزانية الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي ونعمل على تحقيق الشمول المالي من خلال 30 ألف فرصة عمل للشباب".

كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كل التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكتروني، الذي يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدي بداخله.

وأوضح الجمل أن فرع الدقي ليس مقتصرا على النشاط الاقتصادي فقط بل يوجد أنشطة تراثية وترفيهية وأماكن مخصصة للأطفال أيضا.

واختتم حديثه: "لا تدخل للعنصر البشري في اختيار الشباب الذي يعمل في المشروع، ويتم الاختيار بنظام إلكتروني وبعد التأكد من البيانات والاستقرار على العناصر الذي ستشارك في المشروع يتم تدريبهم، وعلى سبيل المثال بعد الجانب النظري قمنا بأسبوع تجريبي في الدقي على كيفية التعامل مع الجمهور وإدارة الأعمال".

ويدفع الزائر ثمن المشروبات والمأكولات بغرف الكاشير، ويتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول برصيده والخصم منه مع كل عملية شراء داخل الموقع، من خلال أجهزة تابلت موزعة على الشباب بمنافذ البيع.

ويعتبر المكان خامس موقع لشارع 306 بعد افتتاح نماذج منه فى ألماظة بمصر الجديدة وآخر بالشيراتون وأيضًا فى المنصورة وطنطا، ومن المقرر افتتاح نماذج أخرى فى عدد من المحافظات، كما يجرى تجهيز مشروع آخر بحي العمرانية.