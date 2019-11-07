قال خالد بكري، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر التابعة لصندوق تحيا مصر، إن الشركة أطلقت ضمن مشروع "شارع 306" برنامج جديد لمساعدة الشباب حمل اسم "الأبطال"، والذي سيضم الشباب الناجحين ضمن المشروع وترشيحهم لافتتاح أفرع جديدة لهم ضمن المشروع: "هيبقي عندهم سلسلة من المطاعم".

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" لبرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية "DMC"، أن القيادة السياسية مهتمة بتنمية ريادة الأعمال للشباب: "بناخد الشاب ونعمله برامج تدريبية ونساعده أنه يتطور ويدير ويبدع ويكبر"، موضحا أن المشروع بدأ في دراسة سوقية ممتدة مع أحد أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في مصر: "هما دلوقتي بيساعدونا وقريب جدا هنعلن عن تحالف رئيسي في الموضوع دة، وشغلنا هيبقى مبني على أسس علمية، وهنقدر نساعد الشباب أنه ينجح بشكل مؤسسي وعلمي سليم".

وأكد أن الشركة تسعى حاليا للتواصل مع عدد كبير من المحافظات لاستبيان مدى حاجتهم لإنشاء مثل ذلك الشارع لديهم في المحافظة، مشيرا إلى أن أكثر المحافظات طلبا لمثل ذلك المشروع هي القاهرة والجيزة والإسكندرية.