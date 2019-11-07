وجه الفنان عمرو دياب، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على إتاحة الفرصة له بإحياء حفلات في الرياض بهذا الشكل في موسم الرياض، مضيفًا: "جمهور الرياض كبير وعظيم وتفاعل معايا بشكل كويس جدا".

وأشاد "دياب"، خلال حواره في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، على هامش فعاليات "موسم الرياض"، بالتجهيزات الخاصة بالحفل، قائلًا: "تجهيزات جامدة جدا وعظيمة جدا، أحسن من اللي شوفتها في أمريكا وغيرها من الدول اللي روحتها".

ويحيي النجم الكبير عمرو دياب، اليوم "الخميس" حفلا غنائيا ضخما، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويشارك في الحفل النجم العالمي فرينش مونتانا بالإضافة إلى الدي جي دميتري فيجاس والدي جي لايك مايك.