نشر مصطفى البنا، المحلل الكروي الساخر على السوشيال ميديا، مقطع فيديو يجمعه بالفنان القدير عمرو دياب بعد حفل الأخير في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووصف البنا، خلال الفيديو، الهضبة بـ"العالمي"، حيث قال "ده عالمي يعني نمبر وان الحقيقي، أقسم بالله كان واقف على المسرح بسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحة، هو كان يتنطط على المسرح وأنا أتعب، قضى علينا في عز شبابنا"، فيما قاطعه الهضبة ضاحكا: "بس بقى".

ووجه البنا سؤالا للهضبة عن رأيه في مدينة الرياض، ليجيب دياب: "والله عشرة على عشرة، 100 مية والله"، فيما ختم البنا الفيديو بوصف الهضبة بـ"الهرم الرابع بتاعنا".