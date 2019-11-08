استعادت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش السوري السيطرة على قرية أم شعيفة الواقعة على الطريق بين تل تمر وأبو راسين في محافظة الحسكة، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات التركية والفصائل الموالية لها، فيما وردت معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

وعاد الهدوء النسبي ليسيطر على ريف بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، بعد معارك عنيفة شهدتها محاور في المنطقة خلال الساعات الماضية، إذ تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التصدي لهجوم شنته الفصائل الموالية لتركيا على محور قرية "شركراك"، في محاولة منها للسيطرة على الصوامع، بدعم جوي من قبل طائرات مسيرة تركية بالإضافة لإسناد مدفعي، حيث اشتدت الاشتباكات مساء أمس واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، لتتمكن "قسد" من إفشال محاولة التقدم، وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.

وفي 5 نوفمبر، أن قوات سوريا الديمقراطية أحبطت هجوما للفصائل الإرهابية الموالية لتركيا في قرية باب الخير في ناحية أبو راسين "زركان"، حيث حاولت الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى قرية باب الخير التابعة لناحية أبو راسين بمحافظة الحسكة، إلا أن "قسد" أفشلت الهجوم وقتلت 4 عناصر من تلك الفصائل بالإضافة إلى جرح آخرين.

ووفقا لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان العسكري التركي على سوريا، بلغ تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر الأربعاء إلى 297.