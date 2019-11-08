قرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، أمس، تشريح ودفن جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها لتناولها مادة سامة للانتحار والتخلص من حياتها بسبب أزمة نفسية حادة أثناء تواجدها بمنزل العائله برية منشية جنزور بدائرة المركز.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي باستقبال قسم السموم منذ قليل سيدة تدعى "رشا.م"، 35 عاما، مقيمة بقرية منشأة جنزور وفي حالة صحيه سيئة نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر رقم اللازم حيال تلك الواقعة وجارٍ العرض على النيابة لاستكمال باقي التحقيقات ومعرفة السبب الحقيقي وراء تلك الحادثة.