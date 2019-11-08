توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمستشفى أبوحماد المركزي مساء أمس، للاطمئنان على الطفلة "فاطمة م. م". والتي تعرضت للتعذيب من ذويها أدى إلى كسور بالذراع اليمنى وحروق بالقدمين.

وشدد وكيل الوزارة على توفير كل أوجه الرعاية الطبية للطفلة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات وكل الاحتياجات اللازمة لها .

ومن جانبه، قال محمد كمال وكيل وزارة التضامن بالشرقية إنه تلقى إخطارا باستقبال مستشفى أبو حماد المركزي للطفلة التي تبين أن عمرها عام ونصف وتعرضت للتعذيب على يد والدها وعمها وزوجة عمها مستغلين عدم تواجد الأم في المنزل، مضيفا أنه تقرر صرف إعانة عاجلة للطفلة.