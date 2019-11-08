تعرض عشرات الأشخاص إلى حصار داخل مركز تسوق في مدينة "شيفيلد" جنوب "يوركشير" ببريطانيا، مساء أمس الخميس، أثر سقوط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات في جميع أنحاء المدينة، حسبما أشارت صحيفة "الجارديان".

وأسفرت الأمطار عن وقوع فوضى في وسائل النقل عبر أجزاء كبيرة من شمال المدينة، حيث أدت إلى إغلاق الشوارع وإلغاء خدمات القطارات، كما تم إخلاء 35 منزلًا في مدينة مانزفيلد.

وكان مكتب الأرصاد الجوي البريطاني قد أصدر 42 تحذيرًا من فيضانات في مقاطعتي يوركشير وديربيشير، وذلك نسبة لتوقع استمرار هطول الأمطار بمعدلات غزيرة حتى اليوم.