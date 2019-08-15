أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنها تتوقع هطول أمطار يمكن أن تبلغ مستويات غير مسبوقة اليوم الخميس، جنوب غرب اليابان، حيث يتجه الإعصار الاستوائي كروسا الذي تسبب باضطرابات كبيرة في حركة النقل على نطاق واسع، وصباح اليوم، كان الإعصار الذي تحول إلى "عاصفة مدارية حادة" طبقا للمعايير الدولية، يبعد عشرات الكيلو مترات عن الطرف الجنوبي لجزيرة شيكوكو.

وترافق الإعصار رياح تبلغ سرعتها 110 كلم في الساعة مع هبات قد تصل سرعتها إلى 160 كلم في الساعة، وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أن هذه الرياح يمكن أن "تحرك أشياء واليقظة مطلوبة".

ويخشى هطول أمطار يمكن أن تصل إلى 1.2 متر خلال 24 ساعة، وبالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن الرياح، تتخوف السلطات من الفيضانات ومن ارتفاع كبير مؤقت لمستوى سطح البحر وانهيارات أرضية.

وفي منطقة أويتا، تم إنقاذ حوالي عشرين شخصا بعد أن حوصروا بسبب ارتفاع مفاجئ لمياه أحد الأنهار، وقُدمت توصيات لإجلاء 570 ألف شخص، معظمهم في جزيرة شيكوكو.

وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أنه في تدبير احترازي، قررت شركات النقل إلغاء الرحلات بين الجزر الجنوبية الغربية ورحلات خطوط السكك الحديد السريعة، لا سيما بين أوساكا وكوكورا، اليوم الخميس، الذي من المتوقع أن يكون الأكثر صعوبة.

وألغي أيضا حوالي 700 رحلة، منها أكثر من 400 لأبرز شركتين يابانيتين وحدهما، الخطوط الجوية اليابانية و"اول نيبون ايرلاينز" "ايه ان ايه"، وفضلت مصانع تعليق إنتاجها، واختُصرت لقاءات رياضية وغيرها من الأنشطة أو ألغيت.