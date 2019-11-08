أقدم عامل زراعي على طعن زميله بآلة حادة "مطواة" كانت بحوزته، بعد مشادة كلامية تطورت المشاجرة، اعتراضا على رفض زميله اصطحابه للعمل معه بمزارع العنب بمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفي بني سويف العام باستقبالها "فتحي . م . ن" 18 عاما، عامل، مقيم المنشية الغربية، دائرة المركز، مصاب جرح قطعي غائر نافذ بالبطن.

وتبين من التحريات الأولية والانتقال وسؤال والد المصاب قرر حدوث مشادة كلامية بين ابنه وزميل وعامل يدعى "أحمد . م ر" 20 عاما، عامل، مقيم بني صالح دائرة المركز، بسبب رفض المصاب عمل المتهم صحبته في تجميع محصول العنب من المزارع، تطورت لمشاجرة، أقدم على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته.

كما تبين من التحريات ضبط وحدة مباحث مركز شرطة الفشن، المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم ضبطه وهو عبارة عن سلاح أبيض "مطواة"، المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.