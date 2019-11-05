أصيب شخصان، مساء اليوم الإثنين، في حادثين منفصلين أحدهما بسقوط شخص من قطار قرب مزلقان "طنسا بني مالو" بمركز ببا جنوب بني سويف، وآخر أخرج يده من شباك القطار فاصدمت بها القطار القادم من الاتجاه المعاكس.

واستقبل مستشفى ببا المركزي جنوب بني سويف، محمد ربيع محمد، 17 عاما، مقيم مركز ببا، مصابا بجروح قطعية بالوجه وسحجات متفرقه بالجسم.

فيما استقبل مستشفى الواسطى المركزي، مصاب بجروح قطعية في اليد اليمنى، ويدعى أحمد أبواليسر محمد، مقيم محافظة المنيا، إثر إخراج يده من شباك قطار كان يستقله واصطدامها بقطار قادم من الاتجاه المقابل، بالقرب من محطة سكة حديد الواسطى.