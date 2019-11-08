صرح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بزيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون، بمناسبة قرب حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، اعتباراً من النصف الثاني لشهر نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: حرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة.. فقد قرر وزير الداخلية - منح جميع السجينات (زيارة استثنائية واحدة فقط) اعتباراً من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .