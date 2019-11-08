بمشاجرة على القمامة.. "نباش" يطعن عامل نظافة في الإسكندرية

أصيب عامل نظافة بإحدى الشركات المسؤولة عن جمع القامة بمحافظة الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بجرح طعني من أحد النباشين باستخدام سلاح أبيض "سكين"، أثناء قيامه بجمع القمامة من شارع العيسوي، بمنطقة سيدي بشر، شرقًا.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود من مستشفى شرق المدينة، يفيد بوصول عامل نظافة يدعى "توفيق أحمد توفيق أبو الفتوح"، 26 عامًا، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابا بجرح طعني.

وبسؤال المصاب في التحقيقات، تبين أنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أحد الصناديق بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر حاول أحد النباشين منعه من رفع القمامة حتى ينتهي من فرزها فرفض فقام الأخير بطعنه باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزه المتهم.

ووفقا للتقرير الطبي، أصيب العامل المذكور بجرح طعني في العضد الأيمن، أبعاده حوالي 3 × 7 سم، مع وجود اشتباه قطع في الشريان والعصب ما يستدعي عرضه على جراح أوعية دموية.

فيما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه أول، من إلقاء القبض على المتهم "النباش".

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، قال أمير عمار، مسؤول الإعلام بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، إن عامل النظافة نجا من الموت بعدما دافع عن نفسه بيده، قائلا: "النباش كان يريد طعنه في صدره"، مطالبًا باتخاذ إجراءات من لحماية عمال النظافة من بطش النباشين.