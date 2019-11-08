أعلنت مديرية الشؤن الصحية بجنوب سيناء، عن انطلاق قافلة طبية، غدًا، السبت، لتوقيع الكشف وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة، لجميع مرضى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمستشفى طور سيناء العام.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة ستباشر عمالها بمستشفى الطور لمدة 6 أيام، اعتبارًا من السبت وحتى الخميس المقبل، وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع كليات طب الزقازيق والأزهر وعين شمس ومعهد القلب.

وأضاف: القافلة تضم 14 تخصصًا طبيًا، هي: "النساء والتوليد، والأطفال، والتجميل، والجراحة العامة، والباطنة، والأمراض المتوطنة، والكلي، والروماتيزم، والتأهيل، والتحاليل الطبية (باثولوجي)، والجلدية، والتخدير، والرعاية المركزة، والقلب".

وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أكد أيضًا، أن الكشف والجراحات والفحوصات الطبية اللازمة، ستجرى للمرضى بالمجان، على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، والثانية من الخامسة وحتى الثامنة مساءًا.