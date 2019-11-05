وفّر ملتقى جنوب سيناء الأول لتوظيف الشباب الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بالصالة المغطاة، 1000 فرصة عمل بالقطاع السياحي "فنادق ومنتجعات سياحية" بمدينة شرم الشيخ والشركات والمطاعم والمحلات والصيدليات الكبرى.

وحضر الملتقى 25 شركة ومؤسسة وبنك لعرض فرص العمل المتاحة لديها علاوة على البنوك وصندوق تنمية المشروعات المانحة للقروض الصغيرة.

وحضر الملتقى اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالعزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وأقبل على الملتقى مئات الشباب والفتيات للحصول على فرص عمل حقيقية.

وأكد محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة، أن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص والسياحي.

وأضاف أن ملتقى التوظيف حركة وصل بين الشركات العارضة لفرص العمل والشباب يتعرف من خلالها الشباب على سوق العمل والمجالات المتاح بها العمل.

وأوضح أن الملتقى يستضيف 25 شركة تحتاج للعمالة في مجالات متعددة حيث تعمل الدولة جاهدة لحل مشاكل الشباب وتوفير فرص عمل لهم.