تعرض السينمات المصرية حاليًا، الفيلم الكوميدي Playing with Fire، بطولة جون سينا، وتدور أحداث الفيلم حلة ثلاثة من رجال الإطفاء ينقذون أطفالًا من منزلهم المحترق، ويمرون بمواقف كوميدية عديدة.

أبطال الفيلم هم جودي جرير، جون سينا، كيجان مايكل كاي، بريانا هيلدبراند، جون ليجويزامو، كريستيان كونفيري، ومخرج الفيلم أندي فيكمان.

الفيلم يعرض في سينمات بندر المعادي، صن سيتي، أمريكانا بلازا، بوينت 90، بورتو كايرو، أمير، نايل سيتي، جالكسي، داندي مول، سيني بلكس جرين بلازا، جولف سيتي، سيتي ستارز، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال مول.