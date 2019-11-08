طرح الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، محضر الجمعية العمومية السابقة على الأعضاء الحضور، للتصديق عليه، من بينها نقل مخصصات النقابة لمجلة النقابة إلى صندوق التكافل بأثر رجعي لعدم استغلالها من 2013.

وجاء من بين البنود نقل ودائع النقابة في إحدى البنوك ذات الأعلى عائد، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية.

وقد أعلن الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية غير العادية للأعضاء بحضور 250 عضوا، حتى تمام الـ2 بعد الظهر.

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان دعت أعضائها، اليوم، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، اليوم الجمعة، 8 نوفمبر 2019.

ويشمل جدول أعمال العمومية مناقشة آليات وشروط تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية، وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصري لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.