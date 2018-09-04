"انت لقيط!".. نقابة الأسنان تستعين بمشهد "الخطايا" للترويج لمؤتمرها

عرضت النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومنسقي المؤتمر العام لأطباء الأسنان "edsic2018"، مشهدا تمثيليا مستوحى من فيلم "الخطايا"، الذي لعب دور بطولته الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، للترويج لفعاليات المؤتمر فى سابقة هي الأولى من نوعها في مؤتمر طبي علمي يحمل طابعًا دوليًا.

"انت لقيط يا edsic"، فوجئ الحضور بقيام عدد من أطباء الأسنان، بترديد هذه الكلمات ضمن مشهد تمثيلي أدى فيه دور المخرج الدكتور إيهاب هيكل، أمين صندوق النقابة.

من جهته، اعتبر الإعلامي محمد شردي، فكرة الترويج للمؤتمر عن طريق أفيشات الأفلام الرائعة وعبقرية قائلًا: "إن فكرة عرض المؤتمر في شكل -افيشات أفلام- من أجمل الأفكار التي كسرت حاجز جمود حضور المؤتمر العلمي".

وداعب شردي، أطباء الأسنان الحضور بالمؤتمر العام لأطباء الاسنان edsic2018، قائلًا: "أنا مابحبكمش، لكن اتبسطت جدا بفكرة المؤتمر العلمي الخاص بكم، مثلما يحدث في الخارج، احنا فعلا محتاجين خبرة وتطور، جيد أن تنقلوا خبراتكم وعلمكم".