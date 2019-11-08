وزير الأوقاف اليمني: "اتفاق الرياض" يوحد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية، إن اتفاق الرياض يوحد الجهود لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مضيفا، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم، أن اتفاق الرياض يعتبر "مفتاح خير" بأن تتفق كل التباينات في الصف الجمهوري حول تفعيل الدولة وبسط سيطرتها وتفعيل مؤسساتها، وتوجيه السهام نحو المليشيا التي انقلبت على الشرعية، وتحرير العاصمة صنعاء وما تبقى من الدولة اليمنية المخطوفة لدى مليشيات الحوثي.

وأشار الوزير اليمني، إلى الجهود التي بذلتها القيادة السياسية في سبيل لم الشمل، وصناعة السلام الداخلي وفقا للمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا بالعاصمة "الرياض"، اتفاقًا لإنهاء الحرب في اليمن، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.