من أجل توعوية المارة بأهمية ممارسة الرياضة، نظم فريق "نايت رانرز"، اليوم، ماراثون رياضي مدعم بالدراجات البخارية، بطول كورنيش الإسكندرية، وذلك بمشاركة حوالي 150 شاب وفتاة، تحت شعار "أنت تقدر، اوعى تكسل".

ويقول أحمد علي، أحد المشاركين في الماراثون الأول للفريق، أنه جرى جمع نحو 50 جنيها فقط من جميع المشاركين، لشراء الأطعمة المصاحبة لممارسة الرياضة من التمور والعصائر والمياه الغازية، مضيفًا لـ"الوطن"، أنه جرى تنظيم الماراثون بمشاركة الأطفال والرياضيين المحترفين من كابتن نسمة عمار بطلة مصر وأفريقيا للمسافات الطويلة، واللاعب حازم ربيع، الحاصل على لقب تحدي "Full iron man" ببرشلونة، حيث تنافسوا على مسافات تراوحت بين 10: 42 كيلومتر.

بجانب تنظيم فعاليات الماراثون الرياضي، جرى توفير الدراجات المجانية، مع عمل 4 نقاط دعم مسؤولة عن تزويد المتسابق بالمياه والتمر والموز ومحلول لفيتامين "سي" لتزويد الطاقة، وذلك من قبل الشباب المشاركين الذين يعرفون أنفسهم أنهم فريق تطوعي مجاني لا يهدف لأي نوع من أنواع الربح؛ مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم الماراثون تحت إشراف الكابتن أحمد مسعود مؤسس فريق نايت رانرز".

وتابع "علي"، أنه يجرى تدريبات أسبوعية للفريق على كورنيش الإسكندرية لـ3 مرات في الأسبوع، مؤكدا أن الهدف من تنظيم الماراثون الدوري هو نشر رياضة الجري للجميع، والحرص على ممارستها وبث الروح الرياضية ضمن مجموعات صباحية وكذلك مسائية، موضحا أن الجري هي رياضة سهلة الممارسة لا تحتاج إلى تكاليف إضافية.