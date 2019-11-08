ظل يحفر لمدة 3 أشهر.. ضبط مزارع نقب عن الآثار بمنزله في كفرالشيخ

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي، مقيم بإحدى قرى المركز، خلال التنقيب عن الآثار بمنزله، وجرى اقتياده لمركز الشرطة ولاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً، اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد إخطار المقدم عماد جلال، مأمور مركز شرطة قلين، بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من المواطن "أ.ع.أ"، ان "خ.ي.ا"، 52 عاماً، عامل زراعي، ويقيم بقرية المنشأة الكبرى، يقوم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله.

كلف مدير إدارة البحث، الرائد ضياء راشد، رئيس مباحث المركز بانتقال قوة إلى مكان البلاغ، وانتقل النقيب عمرو واصف، معاون المباحث، وبمداهمة المنزل المُبلغ عنه، تبين وجود حفرة عميقة في إحدى الغرف، وبسؤال مالك المنزل أقر بارتكاب أعمال حفر، بعدما أوهمه أحد الأشخاص بأن منزله به آثار، مقررا أنه ظل يحفر 3 أشهر كاملة.

كما تبين من المعاينة أن الحفرة في إحدى غرف المنزل مساحتها 3 أمتار ونصف في 4 أمتار، وعمق 10 أمتار تقريبًا، وجرى تعيين الحراسة عليها، وحرر عن ذلك المحضر رقم 8563 لسنة 2019 إداري مركز شرطة قلين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.