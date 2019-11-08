انقسم أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان، بين مؤيد ومعارض حول إجراء تصويت على تعديلات مزاولة المهنة.

وشهدت النقابة بعض المشادات الكلامية بين الحضور، متهمين مجلس النقابة بالتقصير في مناقشة التعديلات فيما بينهم أولا، لا سيما بعد أن أعلن الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، أن التعديلات لم يتم طرحها باجتماعات المجلس، وهو ما أثار غضب الحضور، متسائلين لماذا تم وضع البند في العمومية طالما ما زال محل نقاش داخل المجلس؟.

النقيب: لم تطرح على مجلس النقابة.. والأمين العام: نوقشت في 2016.. والعمومية تقرر تأجيل التصويت

وطالب الجندي بتأجيل التصويت لحين طرحها بالمجلس، وإجراء حوار مجتمعي حوله، محددا جدول زمني للحوار بحيث يتم ذلك خلال شهر ونصف.

ورد الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، قائلا إن القانون تم طرحه على مجلس نقابة عام 2016، علاوة على نشر مسودات له على موقع النقابة الرسمي، لافتا أن النقابة دعت لعمل ورشة عمل قبل العمومية بأسبوع لمناقشة التعديلات، ولم يستجب أحد الدعوى.

وطُرح قرار تأجيل التوصيت على تعديلات مزاولة المهنة، ووافقت الجمعية العمومية على تأجيل المناقشة والدعوة لعمومية غير عادية جديدة خلال شهرين، بعد أن يتم جمع المقترحات من الفرعيات.