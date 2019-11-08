مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة

أعطب مستوطنون إسرائيليون إطارات عشرات المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس البلدة مسلم أبو حلو، إن مجموعة من المستوطنين، تسللت في ساعات الليل إلى منطقة "طبلاس" المحاذية للشارع الرئيسي للبلدة، وأعطبت إطارات أكثر من 20 مركبة تعود للمواطنين من حزما، وخطت شعارات عنصرية عليها وعلى الجدران عدة منازل.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون، اليوم، على تكسير أشجار زيتون في قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوضح رئيس المجلس القروي، مروان الصباح، في تصريح اليوم، أن مجموعة من المستوطنين، كسروا ست أشجار زيتون في منطقة المرج بالقرية، مضيفا أن القرية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.

وطالب الصباح، المؤسسات المحلية والدولية بدعم المزارعين، ومساعدتهم على استصلاح أراضيهم لتثبيت صمودهم فيها، لافتا أن 200 دونم (كم2) من أراضي قرية أم صفا، مهددة بالاستيلاء من قبل جيش الاحتلال لصالح توسيع مستوطنة "حلميش".