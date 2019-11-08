اتهم أهل فتاة مجهولين باختطاف شقيقتهم التي أختفت في ظروف غامضة بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، بوصول بلاغ من نشأت محمود محمد مقيم مركز البداري، باختفاء ابنته سارة طالبة بالسنة النهائية بكلية الخدمة الاجتماعية، أثناء تواجدها أمام نادي القضاة بمنطقة الوليدية التابعة لقسم شرطة ثان أسيوط.

وأوضح المبلغ أن خط سير المتغيبة كان من مساكن الملجأ بجوار قسم الفتح متجهة إلى نادي القضاة لسحب مبلغ 100 جنيه من ماكينة atm، مرجحا قيام مجهولين بخطف ابنته خاصة وأنه مشهود لها بالأخلاق العالية، وحرر محضر بالواقعة رقم 591 إداري 2019 قسم أسيوط الجديدة.

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