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عاجل.. إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بعد محاولتها طعن شرطي

عاجل.. إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بعد محاولتها طعن شرطي

أمن أسيوط يداهم منزل تاجر سلاح أثناء الاتفاق على صفقة بيع 8 بنادق آلية

أمن أسيوط يداهم منزل تاجر سلاح أثناء الاتفاق على صفقة بيع 8 بنادق آلية

باحث: منظمات ممولة من تركيا فبركت تقارير حقوقية عن سوريا الديموقراطية

باحث: منظمات ممولة من تركيا فبركت تقارير حقوقية عن سوريا الديموقراطية

الكهرباء: أعمدة الإنارة مسؤولية المحليات والصعق بسبب التوصيل العشوائي

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