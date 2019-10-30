أمن أسيوط يداهم منزل تاجر سلاح أثناء الاتفاق على صفقة بيع 8 بنادق آلية

تمكن فريق مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، من ضبط تاجر سلاح، أثناء الاتفاق على صفقة بيع 8 بنادق آلية وكمية من الذخيرة لعاملين بقرية البربا دائرة المركز.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز صدفا مفادها قيام " ح ع ح ع " 40 سنه حاصل على دبلوم ومقيم بنجوع السدادرة ـ البربا ـ دائرة المركز، سبق اتهامه في (8) قضايا ما بين "سلاح ـ قتل ـ ذخيرة " بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته (8) بنداق خرطوش تركي الصنع و(50)طلقة خرطوش.

كما تم ضبط كلاً من "ح ح ف خ " 26 سنه عامل ومقيم قرية بنى فيز ـ دائرة المركز، المحكوم عليه في القضية جنايات مركز صدفا لسنة 2017م "سلاح "بالسجن لمدة 3 سنوات، و"ع ع م ع " 40 سنه عامل ومقيم بقرية أولاد إلياس دائرة المركزحال قيامهما بشراء السلاح من المتهم المذكور.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.