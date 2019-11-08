روسيا تأمل استئناف محادثات نزع النووي بين أمريكا و"بيونج يانج" قريبا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو تتوقع أن تستأنف واشنطن وبيونج يانج مناقشات إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية قريبًا.

وأضاف ريابكوف، خلال مؤتمر لمنع الانتشار النووي في موسكو: "نأمل في استئناف الحوار بشأن حل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية بالطبع نأمل أولاً وقبل كل شيء، أن تكثف واشنطن وبيونج يانج تعاونهما في هذا الصدد"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع ريابكوف: "نعتبر أنه من الأهمية إحراز تقدم حقيقي في جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها"، داعيا ممثلي جميع الأطراف المعنية، للمشاركة في مؤتمر بهذا الصدد في نيويورك بين 18 و22 نوفمبر الحالي.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أجريتا مفاوضات في السويد، يوم 5 أكتوبر الماضي، حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ومع ذلك لم يسفر الاجتماع عن أي نتائج.

وقال كبير المفاوضين الكوريين الشماليين، إن المحادثات فشلت، لكن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت هذه المشاورات بأنها بناءة، كما قبل ممثلو الولايات المتحدة دعوة السويد للعودة إلى ستوكهولم في غضون أسبوعين لمواصلة المحادثات مع كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الروسية ثبات موقف موسكو الداعي للعمل على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وجددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، دعوتها للعمل على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، خلال مؤتمر "منع الانتشار النووي" في العاصمة الروسية "موسكو"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: ممثلي جميع الأطراف المعنية للمشاركة في مؤتمر نيويورك المقرر في 18 و22 نوفمبر الجاري وضرورة العمل على هذا الصدد.