انتقدت كوريا الشمالية، اليوم، واشنطن بسبب تخطيطها لتدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية الشهر المقبل، وسط جمود المفاوضات حول ترسانة بيونج يانج النووية.

والعام الماضي، ألغى البلدان الحليفان تدريبات جوية مشتركة إضافة إلى تمارين مشتركة أخرى وسط تحسن دبلوماسي متسارع في العلاقات مع كوريا الشمالية التي تعتبر المناورات العسكرية تدريبا على غزوها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ديفيد ايستبيرن، هذا الأسبوع، إنَّ الولايات المتحدة "ليست لديها خطط لالغاء التدريبات المشتركة المقبلة" العام الحالي.

فيما صرح مسؤول كوري شمالي بارز كوون جونج جون، اليوم، بأنَّ الإعلان عن التدريبات يعادل "اعلان مواجهة" يمكن أن يهدد العملية الدبلوماسية.

وأضاف "جون"، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية: "لقد أكّدنا في مناسبات عديدة أنَّ التدريبات العسكرية المشتركة ستجبرنا على ‘عادة التفكير في الخطوات المهمة التي اتخذناها بالفعل"، مضيفًا "لقد بلغ صبرنا أقصى حدوده".

وشارك "جون" في الوفد في المحادثات النووية على مستوى عملي مع الولايات المتحدة جرت في السويد الشهر الماضي.

وتوقفت المفاوضات منذ قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير، بسبب خلافات حول تخفيف العقوبات والامور التي يمكن لكوريا الشمالية أنَّ تتخلى عنها في المقابل، وأجرت بيونج يانج مذاك سلسلة من التجارب الصاروخية كان آخرها الأسبوع الماضي.