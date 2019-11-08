وافقت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان، على تسجيل الخريجين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات بنفس السنة، كما قررت قبول خريجي الجامعات الأجنبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقررت العمومية أيضا تأجيل مناقشة تعديلات قانون مزاولة المهنة، على أن تجري النقابة خلالها حوارا مجتمعيا خلال شهر ونصف، حول التعديلات المقترحة، والدعوة للجمعية العمومية قبل مرور شهرين.

وعقدت الجمعية العمومية غير العادية، اليوم، بدار الحكمة بعد أن أعلن نقيب الأسنان الدكتور ياسر الجندي، اكتمال النصاب القانونى للعمومية بحضور 250 عضوا.