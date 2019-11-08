قال مصدر أمني، إن فريق من مباحث القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة الطالبة السيناوية شهد أحمد كمال أبو سلمى، ملقاة في مياه النيل.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها منذ 3 أيام، أفاد باختفائها من محافظة الإسماعيلية عقب خروجها من الجامعة، موضحًا أن رجال المباحث عثروا على حقيبتها، ظهر أمس، في نظاق محافظة الجيزة، ثم تلقت شرطة المسطحات إخطارا بالعثور على جثة فتاة في نطاق القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه تبين أنها طالبة في كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، وهي المبلغ بتغيبها.

وتصدر هاشتاج "ادعوا لـ شهد أحمد" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، حيث أشار عدد من رواد الموقع أن شهد أحمد طالبة في الصف الثاني بكلية الصيدلة في جامعة السويس، ومختفية من منزلها، في ظروف غامضة.

وأشار بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن شهد أحمد غادرت منزلها في مدينة الإسماعيلية إلا أنها لم تعد إلى منزلها حتى الآن، وفقا لما ذكره رواد تويتر.