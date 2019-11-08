قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تتوسل الحوار مع حلف شمال الأطلسي"الناتو"، ولكن تدعو لمواصلته، مشيراً إلي أهمية التعاون المتبادل مع الحلف.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي :"بالطبع، نود إجراء حوار طبيعي مع الناتو، فتجميد جميع أشكال التعاون تقريبا، وتوقف الحوار العسكري لم يكن خطأنا نحن".

وكان ماكرون قد انتقد، أمس الخميس، حلف الناتو، بسبب الخلافات بين الحلفاء، معتبراً أن هذا الحلف بات يشهد حالة "موت سريري"، مُضيفاً أنه يجب توضيح الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها الحلف.