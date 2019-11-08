أكد دبلوماسي أمريكي كبير أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أوكرانيا لإجراء تحقيق يستهدف خصمه الديموقراطي جون بايدن، يشكل تهديداً لسيادة القانون في الدولتين.

ويستعد الكونجرس الأمريكي لبدء جلسات استماع علنية الأسبوع المقبل في إطار آلية عزل ترامب، وقد تم استدعاء كبير موظفي البيت الأبيض اليوم الجمعة، لكن المحققين زادوا الرهانات وأصدروا مذكرة إحضار.

وكانت جورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية، عززت الأدلة بأن ترامب قد يكون استغل منصبه وانتهك القوانين الانتخابية بالسعي لمساعدة من أوكرانيا لحملته لولاية رئاسية ثانية.