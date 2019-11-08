تحيي المطربة الشابة نسمة محجوب، بمشاركة فريق شارموفرز، حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، والتي تبدأ مباراياتها بلقاء منتخبي مصر ومالي، وتعتبر البطولة مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقبل بطولة أمم أفريقيا دون الـ23 سنة، سبق للمطربة الشابة المشاركة في افتتاح أو ختام عدد من المناسبات الرياضية والفنية منذ عام 2015.

بدأت المطربة الشابة مشاركاتها في المناسبات الرياضية عام 2015، حين شاركت في حفل افتتاح بطولة الإسكواش الدولية للسيدات، التي أقيمت بالإسكندرية، في الفترة من 4 إلى 10 يونيو.

وفي عام 2016، شاركت المطربة نسمة محجوب بالفقرة الثانية لحفل افتتاح النسخة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائي، تحت عنوان "صوت السينما"، والتي حملت رسائل لكل فناني الوطن العربي والعالم، كما خلدت ذكرى الفنانين المصريين على مختلف الأجيال.

وفي شهر يونيو الماضي، شاركت نسمة محجوب في حفل ختام مهرجان الأوبرا الصيفي، حيث قدمت عدة أغاني مثل: يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي اية، بجانب مجموعة متنوعة من الأغاني الفرنسية والانجليزية وعدد من أغاني زمن الفن الجميل.

وفي سبتمبر الماضي، تألقت نسمة محجوب، خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والتي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث أدت عدة أغنيات ارتدت خلالها أزياء رياضية.