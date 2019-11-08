موسكو: انسحاب واشنطن من اتفاقية "المناخ" مؤسف للغاية

انتقدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ، واصفة إياه بـ "القرار المؤسف للغاية".

وذكرت ماريا، في تصريحاتها لوكالة أنباء "تاس" الروسية :"أن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاقية مؤسف للغاية"، لافتة إلى أن رفض دولة بحجم أمريكا، للمشاركة في اتفاقية باريس، من الممكن أن يحد بشكل كبير من التعاون الدولي المشترك.

وأضافت زاخاروفا:"نود أن نعرب عن أملنا في ألا يسفر الانسحاب من الاتفاقية عن رفض الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات تتعلق بملف المناخ على مستوى الولايات المتحدة".