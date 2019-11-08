شرطة البوسنة تضبط 17 مهاجرًا داخل شاحنة جنوب البلاد

عثرت شرطة البوسنة على 17 مهاجرًا داخل شاحنة، كما ألقت القبض على شخصين من مهربي الأفراد بالقرب من حدود البلاد مع كرواتيا، ذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة.

وقالت الشبكة أن الشاحنة كانت بالقرب من بلدة "يوبوسكي" جنوب غربي البلاد، حيث عثروا على المهاجرين الذين أوضحوا أنهم من العراق وسوريا وليس لديهم وثائق.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن آلاف المهاجرين تتقطع بهم السبل في البوسنة باحثين عن طرق للعبور إلى كرواتيا، وأن عادة ما يفر المهاجرين من الحروب والفقر التي تشهدها بلادهم حيث يسعون للوصول إلى أوروبا الغربية من خلال البلقان.