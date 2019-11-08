بالصور.. "القومي للأورام" يكرم الإعلامية منى الشاذلي

كرم المعهد القومي للأورام الإعلامية منى الشاذلي، تقديرا لدعمها الدائم له على مدى سنوات، وذلك خلال الاحتفال السنوي بحضور دكتور حسين خالد مدير المعهد الأسبق، وعدد كبير من الأطباء ونجوم الفن.

وأشار دكتور حاتم أبو القاسم مدير المعهد القومي للأورام إن الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي تقدم دعمًا ماديًّا ومعنويًا كبيرا للمعهد منذ سنوات طويلة جدا ومتواصلة لذا نفخر دائما بعلاقتها الوطيدة بهذا الصرع الطبي العظيم.

وكانت الصفحة الرسمية، للمعهد القومي للأورام، قد نشرت فيديو للإعلامية منى الشاذلي، وأطلقته على حساباتها الرسمية على ‏مواقع التواصل الاجتماعي كحملة ومبادرة ضخمة لدعم المعهد.

دعت منى الشاذلي، خلال الفيديو الذي ظهرت فيه، إلى التبرع للمعهد القومي للأورام، واسترجعت الذكرى الأولى لتبرعها للمعهد، ‏عندما كانت في سن الـ19، تحديدًا في الصف الثاني الجامعي، وتأثرت بتحقيق قرأته عبر صفحات إحدى الجرائد وقتها، عن احتياج ‏المعهد للتبرع، فتوجهت من فورها إلى هناك، وطلبت التبرع بالدم.‏

أشارت منى الشاذلي أنها كانت في غاية السعادة، عندما التقت بالشيخ سلطان القاسمي وقرينته، وطلبا منها أن توصلهما بالمعهد القومي ‏للأورام، للتبرع بمبلغ قيمته 160 مليون جنيه.‏

أوضحت منى الشاذلي أن المعهد برغم التبرعات الكبيرة التي تصل إليه من وقت لآخر، إلا أنه قائم على التبرعات الصغيرة ‏والمتوسطة المستديمة، التي تعتبر العمود الفقري للمكان، واختتمت قائلة: "مش مهم يكون عندك فلوس كتير، المهم يكون عندك قلب ‏كبير".‏

يذكر أن المعهد القومي للأورام، كرم الإعلامية منى الشاذلي أكثر من مرة، على مدار السنوات الماضية، تقديرًا منه لدعمها ‏المادي والمعنوي الدائم لمرضى المعهد.

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