نشر الإعلامي سمير فقيه صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رفقة والدته الفنانة هالة فؤاد، وزوجها عزالدين بركات، أثناء وجودهم في منزله داخل أحد المناسبات الخاصة.

وعلق فقيه علي الصورة قائلاً: "هالة فؤاد الله يرحمها وابنها الراحل هيثم أحمد زكي، وزوجها عز الدين بركات، أثناء زيارتهم لمنزلي في إحدى المناسبات الخاصة".

وأضاف: الحقيقة الحبيب المرحوم هيثم كان في منتهى الأدب معي، وظل حتى بعد أن أصبح شابًا لا يناديني إلا بلقب أونكل يسبق اسمي، رغم إني طلبت منه بلطف أن يستبدل الكلمة بأي لقب آخر خاصة أمام الوسط الفني، فكان يرفض بأدب شديد قائلاً: ما ينفعش.. رحم الله الجميع".