تستعد عائلة الفنان الراحل هيثم زكي، لإقامة سرادق عزاء واستقبال المعزيين في وفاة الفنان الراحل بمسقط رأسه في مدينة الزقازيق وذلك بشارع الشهيد طيار بمنطقة الحسينية.

وقال يوسف الدسوقي، إن العائلة قررت إقامة العزاء، اليوم، بمسقط رأس الفنان الراحل أحمد زكي والد الفقيد ثم إقامة العزاء غدا في الشيخ زايد بالقاهرة.

وكان "يوسف" قال في تصريحات سابقة لـ "الوطن" إنه فور تلقيهم اتصال تليفوني من أحد أفراد العائلة المقيمين في القاهرة بوفاة الفنان الراحل، توجهوا على الفور إلى مشرحة زينهم ومكان تشييع الجثمان، نافيا تأخر الاستلام بسبب ما قيل بشأن عدم تواجد أهله.

وأضاف أنهم كانوا متواجدين بالمشرحة بعد التصريح بالدفن، ولكن نظرا لكونهم غير معروفين إعلاميا لم يتعرف عليهم أحد من المشرحة، وكان التواصل مع زملاء الفنان الراحل، مشيرا إلى أن من استلم الجثمان هم أبناء عم الفقيد "أحمد وعمرو شعبان وكريم الدسوقي"، لافتا إلى أن أفراد العائلة شاركوا في حضور مراسم الدفن والعزاء.

وأوضح "يوسف" أن مدينة الزقازيق هي مسقط رأس الفنان الراحل أحمد زكي وابنه الراحل هيثم، ويقيم فيها شقيقتي عمه "أحمد زكي"، وهما "منى وإيمان عطية"، مشيرا إلى أن آخر مرة زار فيها "هيثم" الزقازيق كان لحضور مراسم عزاء جدته.

وأكد على أنه كانت تربطهم بالفنان الراحل علاقة طيبة تتسم بالود والمحبة، وكانوا يحرصون على التواصل تليفونيا بشكل متواصل ليطمئن كل منهم على أحوال الآخر، مختتما حديثه بالدعاء للفنان الراحل بأن يتغمده الله بالرحمة والمغفرة ويجعل مثواه الجنة.